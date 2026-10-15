在布宜诺斯艾利斯及阿根廷其他城市，数千名学生和教师走上街头，要求总统哈维尔·米莱政府立即执行有关更新公立大学经费的法律。这是自米莱于2023年12月就职以来第五次全国性“联邦游行”活动，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

到中午，数千人聚集在阿根廷首都国会大厦附近，举着学生组织和教师工会的标语牌。参与者要求执行该法律、提高教师工资、增加学生补助金以及增加大学运营开支。

工资和预算诉求

该法律规定，自2023年12月起根据通胀调整教师工资，恢复学生补助金，并为大学的日常需求提供资金。布宜诺斯艾利斯大学国家经济研究中心的数据显示，今年上半年，大学经费按实际价值计算较2023年同期减少了40.5%。

AGD-UBA工会总书记劳拉·卡尔博尼表示，政府未向大学教师支付法律规定的32%加薪。她称，10月，一名兼职初级教师获得的基本税前工资为561,659比索，而按法律规定应为741,111比索。

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消息来源还援引数据显示，自米莱政府开始执政以来，累计通胀率达到344.15%，而教师工资仅增长236.6%。卡尔博尼声称，已有超过1,200名教师和研究人员离开布宜诺斯艾利斯大学。

围绕该法律的争议

阿根廷国会于2025年8月批准了大学经费法案，但米莱对其行使否决权。10月，立法者推翻了否决决定，但据该媒体报道，行政部门至今未签署该文件。法院，包括最高法院在6月，曾要求政府支付法律规定的款项。

总统发言人阿德里安·拉维耶表示，该法律并未被忽视，而是在法院挑战期间暂停实施。米莱政府坚持认为，该法律没有明确必要资金的来源，并且与其维持预算平衡的方针相矛盾。

反对党、工会、社会组织和退休人员支持此次行动。公共部门雇员工会ATE宣布在游行当天举行24小时罢工。

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