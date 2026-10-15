В Буэнос-Айресе и других городах Аргентины тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы, требуя от правительства президента Хавьера Милея немедленно выполнить закон об обновлении финансирования государственных университетов. Это была пятая общенациональная акция Marcha Federal с момента вступления Милея в должность в декабре 2023 года, сообщает Buenos Aires Times.

К полудню у Конгресса в аргентинской столице собрались тысячи людей с плакатами студенческих объединений и профсоюзов преподавателей. Участники требовали выполнения закона, повышения зарплат преподавателям, увеличения студенческих грантов и расходов на работу университетов.

Требования по зарплатам и бюджету

Закон предусматривает индексацию зарплат преподавателей в соответствии с инфляцией с декабря 2023 года, восстановление студенческих грантов и финансирование текущих потребностей университетов. По данным Национального центра экономических исследований Университета Буэнос-Айреса, в первой половине года финансирование университетов в реальном выражении сократилось на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Генеральный секретарь профсоюза AGD-UBA Лаура Карбони заявила, что правительство не выплатило университетским преподавателям предусмотренное законом 32-процентное повышение зарплаты. По ее словам, в октябре младший преподаватель с частичной нагрузкой получил базовую валовую зарплату в размере 561 659 песо, хотя в соответствии с законом она должна была составлять 741 111 песо.

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Источник также приводит данные, согласно которым совокупная инфляция с начала работы администрации Милея достигла 344,15%, тогда как зарплаты преподавателей выросли на 236,6%. Карбони утверждает, что Университет Буэнос-Айреса покинули более 1 200 преподавателей и исследователей.

Спор вокруг закона

Конгресс Аргентины одобрил закон о финансировании университетов в августе 2025 года, однако Милей наложил на него вето. В октябре законодатели преодолели вето, но исполнительная власть, по данным издания, так и не подписала документ. Суды, в частности Верховный суд в июне, обязывали правительство осуществить предусмотренные законом выплаты.

Представитель президента Адриан Равьер заявил, что закон не игнорируют, а его действие приостановлено на время судебного обжалования. Администрация Милея настаивает, что закон не определяет источники необходимого финансирования и противоречит ее курсу на сохранение бюджетного равновесия.

Акцию поддержали оппозиционные партии, профсоюзы, общественные организации и пенсионеры. Профсоюз государственных служащих ATE объявил на день марша 24-часовую забастовку.

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