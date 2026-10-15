Czwarty Sąd w San Salvadorze odroczył rozpoczęcie procesu w sprawie zabójstwa sześciu księży jezuitów, kucharki i jej córki w 1989 roku na 5 kwietnia 2027 roku. Decyzję podjęto po niestawiennictwie dwóch emerytowanych generałów, których adwokaci powołali się na stan zdrowia, informuje The Rio Times.

Przyczyna odroczenia

W sądzie nie stawili się Rafael Humberto Larios López i Juan Rafael Bustillo Toledo. Sędziowie polecili Instytutowi Medycyny Sądowej sprawdzić, czy stan zdrowia uzasadnia ich nieobecność.

Francisco Garay Pineda, obrońca pułkownika Manuela Rivasa, oświadczył, że Kodeks postępowania karnego z 1998 roku nie pozwala rozpocząć procesu bez obecności wszystkich oskarżonych. Jest to już trzecie odroczenie rozpraw: rozpoczęcie postępowania zaplanowane na 20 lipca przełożono z powodu braku odpowiedzi Hiszpanii na wniosek dotyczący zawiadomienia jednego z oskarżonych — pułkownika Inocente Orlando Montano.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprawa zabójstw z 1989 roku

16 listopada 1989 roku wojskowi z batalionu „Atlacatl” weszli na teren Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego w San Salvadorze. Według ustaleń Komisji Prawdy ONZ zabili sześciu księży jezuitów, kucharkę Elbę Ramos oraz jej córkę Celinę. Wśród zabitych był rektor uniwersytetu Ignacio Ellacuría.

W sprawie oskarżono 11 osób, w tym prezydenta Salwadoru w 1989 roku Alfreda Cristianiego, byłych wojskowych oraz byłego deputowanego Rodolfa Parkera. Cristiani jest oskarżony o pośrednie sprawstwo zabójstw przez zaniechanie. W tej sprawie nadal nie zapadł wyrok sądu salwadorskiego.

Inocente Orlando Montano, który był wiceministrem bezpieczeństwa publicznego, został w 2017 roku ekstradowany z USA do Hiszpanii. W 2020 roku hiszpański sąd uznał go za winnego zabójstwa pięciu hiszpańskich księży i wymierzył mu łączną karę ponad 133 lat więzienia. Prokuratura Salwadoru oskarża Montano również o pośrednie sprawstwo zabójstw salwadorskiego księdza Joaquína Lópeza y Lópeza, Elby Ramos i jej córki.

Czytaj nas na