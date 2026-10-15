Четвёртый суд Сан-Сальвадора отложил начало рассмотрения дела об убийстве шести священников-иезуитов, кухарки и её дочери в 1989 году на 5 апреля 2027 года. Решение приняли после неявки двух отставных генералов, адвокаты которых сослались на состояние здоровья, сообщает The Rio Times.

Причина переноса

В суд не прибыли Рафаэль Умберто Лариос Лопес и Хуан Рафаэль Бустильо Толедо. Судьи поручили Институту судебной медицины проверить, оправдывает ли состояние их здоровья отсутствие.

Франсиско Гарай Пинеда, защитник полковника Мануэля Риваса, заявил, что Уголовно-процессуальный кодекс 1998 года не позволяет начать процесс без присутствия всех обвиняемых. Это уже третий перенос слушаний: начало рассмотрения, запланированное на 20 июля, отложили из-за отсутствия ответа Испании на запрос об уведомлении одного из обвиняемых — полковника Иносенте Орландо Монтано.

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Дело об убийствах 1989 года

16 ноября 1989 года военные батальона «Атлакатль» вошли в Центральноамериканский университет в Сан-Сальвадоре. Согласно выводам Комиссии правды ООН, они убили шестерых священников-иезуитов, кухарку Эльбу Рамос и её дочь Селину. Среди погибших был ректор университета Игнасио Эльякурия.

По делу обвиняются 11 человек, в том числе президент Сальвадора в 1989 году Альфредо Кристиани, бывшие военные и экс-депутат Родольфо Паркер. Кристиани обвиняют в косвенном совершении убийств вследствие бездействия. Приговора сальвадорского суда по этому делу до сих пор нет.

Иносенте Орландо Монтано, занимавший должность заместителя министра общественной безопасности, в 2017 году был экстрадирован из США в Испанию. В 2020 году испанский суд признал его виновным в убийстве пяти испанских священников и назначил совокупное наказание сроком более 133 лет лишения свободы. Прокуратура Сальвадора также обвиняет Монтано в косвенном совершении убийств сальвадорского священника Хоакина Лопеса-и-Лопеса, Эльбы Рамос и её дочери.

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