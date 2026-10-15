圣萨尔瓦多第四法院将1989年杀害六名耶稣会神父、一名女厨师及其女儿案件的开庭日期推迟至2027年4月5日。两名退役将军未出庭后，法院作出这一决定；他们的律师以健康状况为由说明缺席，The Rio Times报道。

推迟原因

拉斐尔·翁贝托·拉里奥斯·洛佩斯和胡安·拉斐尔·布斯蒂略·托莱多未到庭。法官责成法医学研究所核实，他们的健康状况是否足以证明其缺席合理。

曼努埃尔·里瓦斯上校的辩护律师弗朗西斯科·加赖·皮内达表示，1998年《刑事诉讼法》不允许在所有被告均未到场的情况下开庭。这已是第三次推迟听证会：原定于7月20日开始的审理因西班牙未回应一项关于通知其中一名被告、伊诺森特·奥兰多·蒙塔诺上校的请求而被推迟。

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1989年谋杀案

1989年11月16日，阿特拉卡特尔营的军人进入了圣萨尔瓦多的中美洲大学。根据联合国真相委员会的结论，他们杀害了六名耶稣会神父、女厨师埃尔巴·拉莫斯及其女儿塞利娜。遇害者中包括该大学校长伊格纳西奥·埃利亚库里亚。

该案共有11人被控，其中包括1989年担任萨尔瓦多总统的阿尔弗雷多·克里斯蒂亚尼、前军人以及前议员鲁道夫·帕克。克里斯蒂亚尼被指控因不作为而间接实施谋杀。萨尔瓦多法院在此案中至今尚未作出判决。

曾任公共安全部副部长的伊诺森特·奥兰多·蒙塔诺于2017年从美国被引渡至西班牙。2020年，西班牙法院认定他谋杀五名西班牙神父罪名成立，判处其累计超过133年监禁。萨尔瓦多检方还指控蒙塔诺间接实施谋杀萨尔瓦多神父华金·洛佩斯-伊-洛佩斯、埃尔巴·拉莫斯及其女儿。

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