Koszty transportu towarowego w USA wzrosły o 19% — Cyprus Mail

W Stanach Zjednoczonych koszty drogowego transportu towarowego we wrześniu wzrosły o 19% rok do roku, co było największym wzrostem od ponad czterech lat. Gwałtowny wzrost cen oleju napędowego wpływa na indeks cen producentów i może nasilić presję inflacyjną na ceny konsumpcyjne, informuje Cyprus Mail.

Większość pojazdów we flocie transportu towarowego w USA korzysta z oleju napędowego. W ciągu ostatniego roku ceny diesla wzrosły ponad dwukrotnie, podnosząc koszty transportu towarów. Przewoźnicy mogą żądać wyższych opłat za swoje usługi, a koszty te mogą z czasem wpłynąć na ceny towarów w sklepach i koszt dostaw do domu.

Presja na łańcuch dostaw żywności

Olej napędowy jest również potrzebny w rolnictwie: napędza ciągniki i sprzęt żniwny, a także ciężarówki dostarczające produkty do sklepów i restauracji. Chociaż wzrost cen żywności dla konsumentów końcowych we wrześniu był stosunkowo umiarkowany, koszty na wczesnych etapach łańcucha dostaw rosły szybciej.

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Średni wskaźnik cen zasobów żywnościowych na pierwszym i drugim etapie pośredniego popytu we wrześniu był o 15,6% wyższy niż rok wcześniej. Obejmuje on własne koszty energii producentów oraz wydatki na energię uwzględnione w produkcji nawozów i środków agrochemicznych. Ceny energochłonnych towarów paszowych, w tym kukurydzy, siana, nasion siana i roślin oleistych, wzrosły o ponad 25% rok do roku.

Koszty producentów i ceny

Gospodarka USA jest obecnie mniej energochłonna niż podczas kryzysów naftowych w latach 70., jednak utrzymujące się wysokie ceny energii wpływają na ceny ogółem. Kategorie indeksu cen producentów, w tym materiały do produkcji, drożeją w dwucyfrowym tempie rocznym. Producenci mogą albo obniżać marże, albo przenosić dodatkowe koszty na nabywców.

Po publikacji danych starszy ekonomista Oxford Economics Matthew Martin oświadczył, że firma oczekuje przyspieszenia inflacji żywnościowej w dalszej części tego roku. Wyższe koszty transportu były również jednym z czynników wzrostu cen zabawek we wrześniu: ich ceny odnotowały największy miesięczny wzrost w historii obserwacji.

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