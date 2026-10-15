Стоимость грузовых автоперевозок в США выросла на 19% — Cyprus Mail

В США стоимость грузовых автоперевозок в сентябре выросла на 19% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за более чем четыре года. Резкое подорожание дизельного топлива влияет на индекс цен производителей и может усилить инфляционное давление на потребительские цены, сообщает Cyprus Mail.

Большинство транспортных средств в парке грузоперевозок США работают на дизельном топливе. За последний год цены на дизель выросли более чем вдвое, что повысило стоимость перевозки товаров. Перевозчики могут требовать более высокой платы за свои услуги, и эти расходы со временем могут отразиться на ценах товаров в магазинах и стоимости доставки на дом.

Давление на продовольственную цепочку

Дизель также необходим сельскому хозяйству: он обеспечивает работу тракторов и уборочной техники, а также грузовиков, доставляющих продукцию в магазины и рестораны. Хотя в сентябре рост цен на продовольствие для конечных потребителей был относительно умеренным, расходы на ранних этапах цепочки поставок росли быстрее.

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Средний показатель цен на продовольственные ресурсы на первой и второй стадиях промежуточного спроса в сентябре был на 15,6% выше, чем годом ранее. В него входят собственные расходы производителей на энергию и энергозатраты, заложенные в производство удобрений и агрохимикатов. Цены на энергозависимые кормовые товары, включая кукурузу, сено, семена сена и масличные культуры, выросли более чем на 25% в годовом выражении.

Расходы производителей и цены

Экономика США сейчас менее энергоёмка, чем во время нефтяных кризисов 1970-х годов, однако длительное сохранение высоких цен на энергию влияет на цены в целом. Категории индекса цен производителей, в том числе материалы для производства, дорожают двузначными годовыми темпами. Производители могут либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Старший экономист Oxford Economics Мэттью Мартин после публикации данных заявил, что компания ожидает ускорения продовольственной инфляции позднее в этом году. Более высокие расходы на перевозки также стали одним из факторов подорожания игрушек в сентябре: их цены продемонстрировали самый большой месячный рост за всё время наблюдений.

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