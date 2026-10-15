美国货运公路运输成本上涨19%——《塞浦路斯邮报》

美国货运公路运输成本在9月同比上涨19%，为四年多来的最大涨幅。柴油价格大幅上涨正在影响生产者价格指数，并可能加大消费者价格的通胀压力，据《塞浦路斯邮报》报道。

美国货运车队中的大多数车辆使用柴油。过去一年，柴油价格上涨了一倍多，推高了货物运输成本。承运商可能会提高服务收费，这些成本最终可能影响商店商品价格和送货上门的费用。

食品供应链承压

农业同样需要柴油：柴油为拖拉机和收割设备提供动力，也为将产品运往商店和餐馆的卡车提供动力。尽管9月终端消费者的食品价格涨幅相对温和，但供应链早期阶段的成本上涨更快。

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9月，中间需求第一和第二阶段食品资源的平均价格指标比一年前高出15.6%。该指标包括生产商自身的能源成本，以及计入化肥和农用化学品生产的能源支出。包括玉米、干草、干草种子和油料作物在内的能源依赖型饲料商品价格同比上涨超过25%。

生产商成本与价格

美国经济目前的能源密集度低于20世纪70年代石油危机时期，但能源价格长期居高不下会影响整体价格。生产者价格指数中的类别，包括生产用材料，正以两位数的年增长率上涨。生产商可以选择压缩利润率，或将额外成本转嫁给买家。

数据发布后，牛津经济研究院高级经济学家马修·马丁表示，该公司预计食品通胀将在今年晚些时候加速。更高的运输成本也是9月玩具涨价的因素之一：其价格录得有记录以来最大的单月涨幅。

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