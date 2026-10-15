W wiosce Behbeit el-Hagar na północy Egiptu miejscowy mieszkaniec Chalid el-Szahat podczas pracy na swojej ziemi odkrył pozostałości dwóch dużych posągów faraona Ramzesa II. Zgłosił znalezisko egipskiemu Ministerstwu Turystyki i Starożytności, po czym resort wysłał do wioski specjalistów, aby przeprowadzili wykopaliska i zbadali artefakty, podaje Live Science.

Statua z podwójną koroną

Większa ze statui miała pierwotnie niemal 8,5 metra wysokości, jak oceniają badacze. Zachowała się z niej głównie głowa o wysokości 1,6 metra. Faraon został przedstawiony w podwójnej koronie Górnego i Dolnego Egiptu.

Na części tylnego filaru statui znajduje się hieroglificzny napis z tak zwanym imieniem horusowym władcy — Hor-Ka-Nacht-Meri-Maat. Imię to tłumaczy się jako „Silny byk, umiłowany prawdy”. Starożytni egipscy faraonowie mogli mieć kilka imion, w tym imię horusowe — na cześć Horusa, boga nieba.

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Inskrypcje z imieniem faraona

Druga statua, wysoka na około 2,4 metra, również prawdopodobnie przedstawia Ramzesa II. Władca występuje na niej w nakryciu głowy nemes — pasiastiej chuście noszonej przez faraonów.

W pobliżu odkryto blok z różowego granitu z dwoma hieroglificznymi napisami. Wspominają one Ramzesa II i nazywają go „królem Górnego i Dolnego Egiptu” oraz „synem Ra” — staroegipskiego boga słońca.

Behbeit el-Hagar jest znane ze świątyni poświęconej bogini Izydzie. Egiptolog Uniwersytetu Kairskiego Mahmud Emam zaznaczył, że wcześniej na tym stanowisku znajdowano już fragmenty architektoniczne z imieniem Ramzesa II. Nowe statuy odkryto po zachodniej stronie kompleksu świątynnego. Ramzes II panował około 1279–1213 roku p.n.e. i zainicjował liczne projekty budowlane w swoim imperium.

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