Komisja Europejska wstępnie zatwierdziła przyznanie niemal 32 mln euro na rozwój systemów wykrywania dronów i obserwacji powietrznej na wschodniej granicy Estonii. Środki zostaną skierowane na projekt wielowarstwowego zintegrowanego systemu, który został już częściowo wdrożony, informuje ERR News.

Radary, kamery i system IT

Budowę systemu będzie kontynuować estoński Departament Policji i Straży Granicznej we współpracy z Siłami Obronnymi kraju. Planowany jest zakup i instalacja radarów, kamer, sprzętu do wykrywania dronów oraz systemu IT do tworzenia wspólnego obrazu sytuacyjnego.

Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro oświadczył, że nowa infrastruktura ma wzmocnić zdolności do wykrywania i oceny potencjalnych zagrożeń oraz szybkiego reagowania na nie. Jak powiedział, celem jest zapobieganie zagrożeniom, zanim wpłyną one na bezpieczeństwo mieszkańców kraju.

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Finansowanie i terminy

Finansowanie będzie pochodzić z Funduszu UE na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, a Estonia zapewni 10% krajowego współfinansowania. Veiko Kommusaar, zastępca dyrektora generalnego służby granicznej ds. zarządzania granicami, zaznaczył, że w ciągu najbliższych trzech lat projekt ma poprawić obserwację naziemną i powietrzną, w tym na rzece Narwie.

System ogłosił w marcu premier Kristen Michal. Wówczas na przeciwdziałanie dronom przewidziano ponad 200 mln euro, a na obserwację z użyciem dronów i środki przeciwdziałania — około 214 mln euro na cztery lata. W maju na trzech odcinkach południowo-wschodniej granicy lądowej zainstalowano pierwsze stacjonarne systemy przeciwdziałania dronom. Pierwszą fazę, obejmującą granicę zewnętrzną i cztery największe miasta Estonii, planuje się ukończyć do końca 2027 roku, a cały system — do końca 2029 roku. Według służby granicznej ma to zapewnić ciągłe pokrycie granicy z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem.

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