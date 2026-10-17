Premierka Japonii Sanae Takaichi w sobotę złożyła rytualny dar masakaki w sintoistycznej świątyni Yasukuni w Tokio. Ceremonia odbyła się na początku trzydniowego jesiennego festiwalu, który potrwa do poniedziałku.

Dar w imieniu premierki

Takaichi przekazała rytualną podstawkę masakaki jako szefowa japońskiego rządu. Jednocześnie oczekuje się, że nie odwiedzi świątyni osobiście podczas festiwalu. W kwietniu premierka również nie udała się do Yasukuni na wiosenny festiwal, a 15 sierpnia — w rocznicę kapitulacji Japonii w II wojnie światowej — nie odwiedziła świątyni.

Jak informuje The Japan Times, minister odpowiedzialny za strategię wzrostu Minoru Kiuchi odwiedził Yasukuni w sobotę. Rytualne dary złożyli także przewodniczący Izby Reprezentantów Eisuke Mori, przewodniczący Izby Radców Masakazu Sekiguchi oraz minister zdrowia Kenichiro Ueno.

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Kontrowersyjne znaczenie świątyni

Świątynia Yasukuni upamiętnia poległych w wojnach, w tym zbrodniarzy wojennych klasy A. Chiny i Korea Południowa postrzegają ją jako symbol japońskiego militaryzmu z czasów wojny. Takaichi wcześniej odwiedzała świątynię podczas festiwali, także gdy była ministrą, jednak nie zrobiła tego od jesiennego festiwalu w październiku ubiegłego roku, krótko przed objęciem stanowiska premierki.

15 sierpnia Takaichi modliła się w kierunku Yasukuni z parkingu w pobliżu hali Nippon Budokan, gdzie uczestniczyła w narodowej ceremonii z okazji rocznicy wojny.

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