Европейская комиссия предварительно одобрила выделение почти 32 млн евро на развитие систем обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения на восточной границе Эстонии. Средства направят на проект многоуровневой интегрированной системы, который уже частично реализован, сообщает ERR News.

Радары, камеры и IT-система

Строительство системы продолжит Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в сотрудничестве с Силами обороны страны. Планируется закупить и установить радары, камеры, оборудование для обнаружения беспилотников и IT-систему для формирования общей ситуационной картины.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что новая инфраструктура должна усилить возможности выявлять и оценивать потенциальные угрозы и быстро реагировать на них. По его словам, цель заключается в предотвращении угроз до того, как они повлияют на безопасность жителей страны.

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Финансирование и сроки

Финансирование поступит из Фонда ЕС по управлению границами и визовой политике, а Эстония обеспечит 10% национального софинансирования. Заместитель генерального директора пограничного ведомства по вопросам управления границами Вейко Коммусаар отметил, что в течение следующих трёх лет проект должен улучшить наземное и воздушное наблюдение, в частности на реке Нарва.

Систему анонсировал премьер-министр Кристен Михал в марте. Тогда на противодействие беспилотникам предусмотрели более 200 млн евро, а на наблюдение с использованием дронов и средства противодействия — около 214 млн евро на четыре года. В мае на трёх участках юго-восточной сухопутной границы установили первые стационарные системы противодействия беспилотникам. Первую фазу, охватывающую внешнюю границу и четыре крупнейших города Эстонии, планируют завершить до конца 2027 года, а всю систему — до конца 2029 года. По данным пограничного ведомства, после этого должно появиться сплошное покрытие границы с Российской Федерацией — государством-агрессором.

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