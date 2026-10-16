欧盟委员会初步批准拨款近3200万欧元，用于发展爱沙尼亚东部边境的无人机探测和空中监视系统。这些资金将用于一个已部分实施的多层综合系统项目，ERR News报道。

雷达、摄像头和IT系统

爱沙尼亚警察和边防局将与该国国防军合作，继续建设该系统。计划采购和安装雷达、摄像头、无人机探测设备，以及用于形成共同态势图的IT系统。

爱沙尼亚内政部长伊戈尔·塔罗表示，新基础设施应加强发现和评估潜在威胁并迅速作出反应的能力。他表示，目标是在威胁影响该国居民安全之前加以防范。

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资金与期限

资金将来自欧盟边境管理和签证政策基金，爱沙尼亚将提供10%的国家共同融资。边境部门负责边境管理事务的副总干事维科·科穆萨尔指出，未来三年内，该项目应改善地面和空中监视，包括纳尔瓦河上的监视。

总理克里斯滕·米哈尔于3月宣布了该系统。当时，为应对无人机拨款超过2亿欧元，而用于无人机监视和反制手段的四年预算约为2.14亿欧元。5月，在东南部陆地边境的三个地段安装了首批固定式无人机反制系统。覆盖外部边境和爱沙尼亚四个最大城市的第一阶段计划在2027年底前完成，整个系统计划在2029年底前完成。据边境部门称，此后将实现与俄罗斯联邦这一侵略国的边境连续覆盖。

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