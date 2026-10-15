В деревне Бехбейт-эль-Хагар на севере Египта местный житель Халед эль-Шахат во время работы на своей земле обнаружил остатки двух крупных статуй фараона Рамсеса II. Он сообщил о находке Министерству туризма и древностей Египта, после чего ведомство направило в деревню специалистов для раскопок и исследования артефактов, сообщает Live Science.

Статуя с двойной короной

Большая из статуй, по оценке исследователей, первоначально была высотой почти 8,5 метра. От нее в основном сохранилась голова высотой 1,6 метра. Фараон изображен в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта.

На части задней опоры статуи есть иероглифическая надпись с так называемым горовым именем правителя — Хор-Ка-Нахт-Мери-Маат. Это имя переводят как «Сильный бык, любимый правдой». Древнеегипетские фараоны могли иметь несколько имен, в том числе горово — в честь бога неба Гора.

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Надписи с именем фараона

Вторая статуя высотой около 2,4 метра также, вероятно, изображает Рамсеса II. На ней правитель представлен в головном уборе немес — полосатом головном платке, который носили фараоны.

Рядом обнаружили блок из розового гранита с двумя иероглифическими надписями. В них упоминается Рамсес II и он назван «царем Верхнего и Нижнего Египта» и «сыном Ра» — древнеегипетского бога солнца.

Бехбейт-эль-Хагар известен храмом, посвященным богине Исиде. Египтолог Каирского университета Махмуд Эмам отметил, что ранее на памятнике уже находили архитектурные фрагменты с именем Рамсеса II. Новые статуи обнаружили с западной стороны храмового комплекса. Рамсес II правил приблизительно в 1279–1213 годах до нашей эры и инициировал многочисленные строительные проекты в своей империи.

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