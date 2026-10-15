У Єгипті знайшли дві статуї Рамсеса II заввишки до 8,5 метра — Live Science

У селі Бехбейт-ель-Хагар на півночі Єгипту місцевий житель Халед ель-Шахат під час роботи на своїй землі виявив рештки двох великих статуй фараона Рамсеса II. Він повідомив про знахідку Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, після чого відомство направило до села фахівців для розкопок і дослідження артефактів, повідомляє Live Science.

Статуя з подвійною короною

Більша зі статуй, за оцінкою дослідників, первісно мала заввишки майже 8,5 метра. Від неї переважно збереглася голова заввишки 1,6 метра. Фараона зображено в подвійній короні Верхнього та Нижнього Єгипту.

На частині задньої опори статуї є ієрогліфічний напис із так званим горовим ім’ям правителя — Хор-Ка-Нахт-Мері-Маат. Це ім’я перекладають як «Сильний бик, улюблений правди». Давньоєгипетські фараони могли мати кілька імен, зокрема горове — на честь бога неба Гора.

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Написи з іменем фараона

Друга статуя заввишки близько 2,4 метра також, імовірно, зображує Рамсеса II. На ній правитель постає в головному уборі немес — смугастій головній хустці, яку носили фараони.

Поруч виявили блок із рожевого граніту з двома ієрогліфічними написами. У них згадано Рамсеса II та названо його «царем Верхнього і Нижнього Єгипту» і «сином Ра» — давньоєгипетського бога сонця.

Бехбейт-ель-Хагар відомий храмом, присвяченим богині Ісіді. Єгиптолог Каїрського університету Махмуд Емам зазначив, що раніше на пам’ятці вже знаходили архітектурні фрагменти з ім’ям Рамсеса II. Нові статуї виявили із західного боку храмового комплексу. Рамсес II правив приблизно у 1279–1213 роках до нашої ери та ініціював численні будівельні проєкти у своїй імперії.

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