Підприємець Маск погодився на врегулювання виборчих позовів — NDTV World

Підприємець Ілон Маск і його політичний комітет America PAC погодилися врегулювати два запропоновані колективні позови у федеральному суді в Остіні, штат Техас, США. Позови стосувалися обіцяного перед президентськими виборами 2024 року щоденного розіграшу $1 млн серед виборців, які підписували петицію на підтримку Конституції США.

Угода потребує затвердження суду

Сторони повідомили судді, який розглядає дві пов’язані справи, що досягли домовленостей про врегулювання. Угода ще має бути схвалена судом. Її умови в поданих документах не розкриваються, а адвокати сторін не прокоментували домовленість або не відповіли на запити про деталі, повідомляє NDTV World.

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Суть претензій

Позивачами у двох справах є жителі штату Аризона. Вони стверджували, що Маск і America PAC ввели в оману виборців у семи штатах, де точилася конкурентна боротьба, обіцяючи щодня виплачувати $1 млн випадково обраному підписанту петиції.

Маск заснував America PAC для підтримки успішної президентської кампанії республіканця Дональда Трампа у 2024 році. Відповідачі заперечували висунуті проти них звинувачення. У червні федеральний суддя постановив, що Маск має дати свідчення у цих справах.

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