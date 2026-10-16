Предприниматель Илон Маск и его политический комитет America PAC согласились урегулировать два предложенных коллективных иска в федеральном суде в Остине, штат Техас, США. Иски касались обещанного перед президентскими выборами 2024 года ежедневного розыгрыша $1 млн среди избирателей, подписавших петицию в поддержку Конституции США.

Соглашение требует одобрения суда

Стороны сообщили судье, рассматривающему два связанных дела, что достигли договоренностей об урегулировании. Соглашение еще должно быть одобрено судом. Его условия в поданных документах не раскрываются, а адвокаты сторон не прокомментировали договоренность и не ответили на запросы о деталях, сообщает NDTV World.

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Суть претензий

Истцами по двум делам являются жители штата Аризона. Они утверждали, что Маск и America PAC ввели в заблуждение избирателей в семи штатах, где велась конкурентная борьба, пообещав ежедневно выплачивать $1 млн случайно выбранному подписанту петиции.

Маск основал America PAC для поддержки успешной президентской кампании республиканца Дональда Трампа в 2024 году. Ответчики отрицали выдвинутые против них обвинения. В июне федеральный судья постановил, что Маск должен дать показания по этим делам.

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