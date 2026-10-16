Przedsiębiorca Elon Musk i jego komitet polityczny America PAC zgodzili się na ugodę w sprawie dwóch proponowanych pozwów zbiorowych w sądzie federalnym w Austin w stanie Teksas w USA. Pozwy dotyczyły obiecanego przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku codziennego losowania 1 mln dolarów wśród wyborców, którzy podpisali petycję popierającą Konstytucję USA.

Ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd

Strony poinformowały sędziego rozpatrującego dwie powiązane sprawy, że osiągnęły porozumienie ugodowe. Ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sąd. Jej warunki nie zostały ujawnione w złożonych dokumentach, a prawnicy stron nie skomentowali porozumienia ani nie odpowiedzieli na prośby o szczegóły, informuje NDTV World.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Istota roszczeń

Powodami w dwóch sprawach są mieszkańcy stanu Arizona. Twierdzili oni, że Musk i America PAC wprowadzili w błąd wyborców w siedmiu stanach, w których toczyła się wyrównana rywalizacja, obiecując codziennie wypłacać 1 mln dolarów losowo wybranemu sygnatariuszowi petycji.

Musk założył America PAC, aby wesprzeć udaną kampanię prezydencką republikanina Donalda Trumpa w 2024 roku. Pozwani zaprzeczyli stawianym im zarzutom. W czerwcu sędzia federalny orzekł, że Musk musi złożyć zeznania w tych sprawach.

Czytaj nas na