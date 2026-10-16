Соединенные Штаты с января 2025 года не выделяли средств на оборону Украины, а финансирование этих нужд обеспечивает Европа.

Польский дипломат также прокомментировал вопрос обмена разведывательными данными с Соединенными Штатами. По его словам, у Украины есть и другие источники получения разведывательной информации.

Глава Министерства иностранных дел Польши также высказался о влиянии Кремля на европейскую политику. По словам Радослава Сикорского, у российского диктатора Владимира Путина есть союзники среди европейских политиков, в частности, как утверждает польский министр, среди них есть «один немецкий канцлер».

Сикорский заявил, что эти политики якобы получают деньги от Кремля и действуют в интересах России.

Польский министр также заявил, что Владимир Путин разрушает будущее собственной страны ради цели покорить Украину.

По словам Сикорского, ради продолжения войны против Украины Россия даже позволила Китаю захватить свой рынок. По мнению польского дипломата, это является частью политики Кремля, направленной на обеспечение ресурсов для дальнейшей агрессии.

«Путин начал эту войну, и он понесет за это ответственность. Россия не имеет права оккупировать Украину, которая была мирным государством», — подчеркнул Радослав Сикорский.

Таким образом, глава польского МИД связал продолжение российской войны против Украины с политикой Владимира Путина и подчеркнул необходимость привлечения России к ответственности за развязанную агрессию.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает ClashReport.

Ранее вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Варшавского форума по безопасности заявил, что Варшава рассчитывает на развертывание постоянной американской военной базы на своей территории.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на сообщение об очередных технических ограничениях функционала терминалов спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись Силы обороны Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Никодем Рахонь был главным кандидатом президента Кароля Навроцкого на должность посла Польши в США. В то же время глава МИД опроверг, что польское правительство согласовывало назначение Рахоня в дипломатическую миссию в Вашингтоне.

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