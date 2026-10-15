Сікорський заперечив згоду уряду на призначення Рахоня послом у США — Interia

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Нікодем Рахонь був головним кандидатом президента Кароля Навроцького на посаду посла Польщі у США. Водночас глава МЗС заперечив, що польський уряд погоджував призначення Рахоня до дипломатичної місії у Вашингтоні, повідомляє Interia.

Суперечка щодо посади у Вашингтоні

На початку жовтня Сікорський написав у соцмережі X, що президент запропонував йому Рахоня як кандидата на посаду посла у США. Після цього керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач заявив, що домовленість щодо кандидатур послів, зокрема й щодо представництва у Вашингтоні, була схвалена Сікорським, але її заблокував прем'єр-міністр.

В інтерв'ю TVP Info Сікорський підтвердив, що Рахонь був пріоритетним вибором Навроцького. На запитання журналіста, чи йшлося будь-коли про згоду польського уряду на призначення Рахоня послом у США, міністр відповів заперечно.

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Інших кандидатів не назвали

Сікорський відмовився розкривати інші прізвища, які президентський палац пропонував на дипломатичні посади. Він пояснив це тим, що публічне обговорення кандидатур могло б ускладнити отримання згоди від держав, куди планують призначення послів.

За словами глави МЗС, він вважав можливим говорити про кандидатуру Рахоня після того, як євродепутат від партії «Право і справедливість» Адам Бєлан публічно порушив питання про учасників березневої зустрічі віцепрем'єра Владислава Косіняка-Камиша з президентом США Дональдом Трампом. Нікодем Рахонь нині є радником президента Польщі, а раніше працював пресаташе польського посольства у Вашингтоні.

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