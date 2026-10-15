波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，尼科德姆·拉洪是总统卡罗尔·纳夫罗茨基出任波兰驻美国大使一职的首要候选人。与此同时，这位外交部长否认波兰政府曾同意任命拉洪前往华盛顿外交使团，Interia报道。

围绕华盛顿职位的争议

10月初，西科尔斯基在社交媒体平台X上写道，总统向他提议由拉洪担任驻美大使候选人。随后，总统国际政策办公室主任马尔钦·普希达奇表示，包括华盛顿代表处在内的大使候选人协议已获西科尔斯基批准，但被总理阻止。

西科尔斯基在接受TVP Info采访时证实，拉洪是纳夫罗茨基优先选择的人选。当记者问及波兰政府是否曾同意任命拉洪为驻美大使时，这位部长作出了否定回答。

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未公布其他候选人

西科尔斯基拒绝透露总统府为外交职位提议的其他人选姓名。他解释说，公开讨论候选人可能会使获得计划派驻大使国家的同意变得更加困难。

这位外交部长表示，在法律与公正党籍欧洲议会议员亚当·别兰公开提出有关副总理瓦迪斯瓦夫·科希尼亚克-卡梅什与美国总统唐纳德·特朗普3月会晤参与者的问题后，他认为可以谈论拉洪的候选资格。尼科德姆·拉洪目前是波兰总统顾问，此前曾担任波兰驻华盛顿大使馆新闻参赞。

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