Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Nikodem Rachoń był głównym kandydatem prezydenta Karola Nawrockiego na stanowisko ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie szef MSZ zaprzeczył, by polski rząd zgodził się na nominację Rachonia do misji dyplomatycznej w Waszyngtonie, informuje Interia.

Spór o stanowisko w Waszyngtonie

Na początku października Sikorski napisał w serwisie społecznościowym X, że prezydent zaproponował mu Rachonia jako kandydata na stanowisko ambasadora w USA. Następnie szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydacz oświadczył, że porozumienie w sprawie kandydatur ambasadorskich, w tym dotyczące placówki w Waszyngtonie, zostało zaakceptowane przez Sikorskiego, lecz zablokowane przez premiera.

W wywiadzie dla TVP Info Sikorski potwierdził, że Rachoń był priorytetowym wyborem Nawrockiego. Na pytanie dziennikarza, czy kiedykolwiek była zgoda polskiego rządu na nominację Rachonia na ambasadora w USA, minister odpowiedział przecząco.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie podano innych kandydatów

Sikorski odmówił ujawnienia innych nazwisk proponowanych przez Pałac Prezydencki na stanowiska dyplomatyczne. Wyjaśnił to tym, że publiczna dyskusja o kandydaturach mogłaby utrudnić uzyskanie zgody państw, do których planowane jest skierowanie ambasadorów.

Według szefa MSZ uznał on, że może mówić o kandydaturze Rachonia po tym, jak europoseł z partii Prawo i Sprawiedliwość Adam Bielan publicznie poruszył kwestię uczestników marcowego spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nikodem Rachoń jest obecnie doradcą prezydenta Polski, a wcześniej pracował jako attaché prasowy ambasady Polski w Waszyngtonie.

Czytaj nas na