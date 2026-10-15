在埃及北部贝赫贝特-哈贾尔村，当地居民哈立德·埃尔-沙哈特在自己的土地上劳作时，发现了两尊大型法老拉美西斯二世雕像的遗存。他向埃及旅游和文物部报告了这一发现，随后该部门派遣专家前往村庄进行发掘和研究这些文物，Live Science报道。

戴双冠的雕像

研究人员估计，较大的雕像原本高度接近8.5米。目前主要保存下来的是一颗高1.6米的头部。法老被描绘为戴着上埃及和下埃及的双冠。

雕像背柱的一部分刻有象形文字铭文，其中包括统治者所谓的荷鲁斯名——Hor-Ka-Nakht-Mery-Maat。这个名字被译为“强壮的公牛，真理的宠儿”。古埃及法老可以拥有多个名字，其中包括为纪念天空之神荷鲁斯而取的荷鲁斯名。

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带有法老名字的铭文

第二尊雕像高约2.4米，也可能描绘的是拉美西斯二世。雕像中的统治者戴着内梅斯头饰——法老佩戴的条纹头巾。

附近还发现了一块带有两段象形文字铭文的粉红色花岗岩石块。铭文提到拉美西斯二世，并称他为“上埃及和下埃及之王”以及“拉之子”——拉是古埃及的太阳神。

贝赫贝特-哈贾尔以一座献给女神伊西斯的神庙而闻名。开罗大学埃及学家马哈茂德·埃马姆指出，此前在该遗址已发现带有拉美西斯二世名字的建筑残片。这些新雕像在神庙建筑群的西侧被发现。拉美西斯二世约在公元前1279年至前1213年间在位，并在其帝国发起了众多建设项目。

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