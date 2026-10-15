尼日利亚联邦首都辖区阿布贾贾比地区高等法院法官穆罕默德·伊德里斯观看了警方讯问11名被告的视频录像片段。该案涉及Arise News Television记者索姆托丘克武·马杜阿格武和住宅小区保安巴纳巴斯·丹拉米死亡事件。据尼日利亚《Premium Times》报道。

检方通过作为控方第四名证人的警察助理警司道格拉斯·伊沙库提交了该录像。他表示，他以豪萨语记录嫌疑人的陈述，并将自己的提问和他们的回答翻译成英语。法院接纳该视频录像作为证据，并允许播放。

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法庭播放了录像约前20分钟的内容，两名被告在其中依次作出口头陈述。应辩方请求，为避免浪费法庭时间，播放被停止。11名被告的律师一致认为，已经看到的内容足够。

视频中，第一被告沙姆苏·哈桑称，他知晓对武装抢劫案的调查，并点名了涉嫌参与袭击的人员。据他所述，抢劫过程中使用了刀具和枪支；当保安试图阻止其中一名袭击者时，他向保安开了枪。哈桑还称，他不知道保安后来死亡。

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交叉询问

第二被告萨尼·西拉乔在录像中称自己是该团伙据称乘坐前往卡坦佩地区Unique Apartments住宅小区的汽车司机。他表示，自己在汽车旁时听到了枪声。

在交叉询问中，伊沙库确认，在录制陈述时，嫌疑人身边没有他们的律师或亲属。他还表示，抢劫案受害者无法辨认被告。全部11名涉案人员否认九项指控中的罪责，其中包括犯罪共谋、武装抢劫和谋杀。

马杜阿格武和丹拉米于2025年9月在对她住所的武装袭击中死亡。案件审理延期至12月9日，以继续对该证人进行交叉询问。

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