波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，如果新法案不侵犯或限制互联网自由，他可以签署有关欧盟《数字服务法案》（DSA）的新法律。他在接受Interia和Polsat News采访时作出上述表示。

波兰政府再次推动有关DSA的立法修改，而总统此前曾否决相关法案。据该媒体报道，在学校发生持刀袭击事件后，政府决定再次推动该法律在议会通过。总理唐纳德·图斯克在解释此举时，提到了莱什奇多维-诺维内一名学校工作人员遇害案。

图斯克关于封锁内容的声明

图斯克表示，如果袭击者在互联网上直播犯罪过程，当局将无法封锁此类内容，因为他们没有相应的法律工具。纳夫罗茨基称总理的言论“非常令人不快”，并认为鉴于这场悲剧，这些言论是不负责任的。

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总统还表示，图斯克不实地描述了法案内容。纳夫罗茨基称，波兰有关部门已经有权在网络上识别、分析和封锁威胁及类似非法活动。

总统的保留意见

纳夫罗茨基认为，此前被否决的法案版本是为了对互联网内容实施定期控制而制定的。他表示，不会同意那些按其评估将允许官员决定哪些内容可接受、哪些内容不可接受的规定。

与此同时，总统表示，他不反对删除与伤害儿童有关的网站。他还提醒说，自己签署了有关病态主播的法律。纳夫罗茨基认为，政府在大选前一年试图影响选举进程，并提及对《选举法典》的修改、政治广告以及再次尝试监管互联网内容。

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