Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что может подписать новый закон, касающийся Акта ЕС о цифровых услугах (DSA), если документ не будет нарушать или ограничивать свободу в интернете. Об этом он сказал в интервью Interia и Polsat News.

Польское правительство вновь продвигает законодательные изменения по DSA, которые президент ранее ветировал. По данным издания, правительство решило снова провести закон через парламент после нападений с ножом в школах. Премьер-министр Дональд Туск, объясняя этот шаг, упомянул убийство сотрудницы школы в Лещидолах-Новинах.

Заявление Туска о блокировании контента

Туск заявил, что если бы нападавший транслировал преступление в интернете, власти не смогли бы заблокировать такой контент, поскольку не имеют для этого соответствующего правового инструмента. Навроцкий назвал слова премьера «очень неприятными» и оценил их как безответственные с учетом трагедии.

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Президент также заявил, что Туск недостоверно описывает содержание законопроекта. По словам Навроцкого, польские службы уже имеют право выявлять, анализировать и блокировать в сети угрозы и подобную незаконную деятельность.

Предостережения президента

По мнению Навроцкого, предыдущая версия ветированного закона была подготовлена для введения регулярного контроля над интернет-контентом. Он заявил, что не согласится на правила, которые, по его оценке, позволят чиновникам определять, какой контент является приемлемым, а какой — нет.

В то же время президент сказал, что не возражает против удаления сайтов, связанных с причинением вреда детям. Он также напомнил, что подписал закон о патостримерах. Навроцкий предположил, что правительство за год до выборов стремится влиять на их ход, упомянув изменения в Избирательном кодексе, политическую рекламу и новую попытку регулировать интернет-контент.

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