Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że może podpisać nową ustawę dotyczącą unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), jeśli dokument nie będzie naruszał ani ograniczał wolności w internecie. Powiedział o tym w wywiadzie dla Interii i Polsat News.

Polski rząd ponownie forsuje zmiany legislacyjne dotyczące DSA, które prezydent wcześniej zawetował. Według publikacji rząd postanowił ponownie przeprowadzić ustawę przez parlament po atakach nożem w szkołach. Premier Donald Tusk, wyjaśniając ten krok, wspomniał o zabójstwie pracownicy szkoły w Leszczydołach-Nowinach.

Wypowiedź Tuska o blokowaniu treści

Tusk oświadczył, że gdyby napastnik transmitował zbrodnię w internecie, władze nie mogłyby zablokować takich treści, ponieważ nie mają do tego odpowiedniego narzędzia prawnego. Nawrocki nazwał słowa premiera „bardzo nieprzyjemnymi” i ocenił je jako nieodpowiedzialne w obliczu tragedii.

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Prezydent oświadczył również, że Tusk nieprawdziwie opisuje treść projektu ustawy. Według Nawrockiego polskie służby już mają prawo wykrywać, analizować i blokować w sieci zagrożenia oraz podobną nielegalną działalność.

Zastrzeżenia prezydenta

Zdaniem Nawrockiego poprzednia wersja zawetowanej ustawy została przygotowana w celu wprowadzenia regularnej kontroli treści internetowych. Oświadczył, że nie zgodzi się na przepisy, które, w jego ocenie, pozwolą urzędnikom określać, jakie treści są dopuszczalne, a jakie nie.

Jednocześnie prezydent powiedział, że nie sprzeciwia się usuwaniu stron związanych z krzywdzeniem dzieci. Przypomniał również, że podpisał ustawę dotyczącą patostreamerów. Nawrocki zasugerował, że rząd na rok przed wyborami dąży do wpływania na ich przebieg, wspominając zmiany w Kodeksie wyborczym, reklamę polityczną oraz nową próbę uregulowania treści internetowych.

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