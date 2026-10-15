Судья Высокого суда Федеральной столичной территории Нигерии в районе Джаби в Абудже Мохаммед Идрис просмотрел часть видеозаписи полицейских допросов 11 обвиняемых по делу о гибели журналистки Arise News Television Сомточукву Мадуагву и охранника жилого комплекса Барнабаса Данлами. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Прокуратура приобщила запись через помощника суперинтенданта полиции Дугласа Ишаку, выступившего четвертым свидетелем обвинения. По его словам, он записывал объяснения подозреваемых на языке хауса, а свои вопросы и их ответы переводил на английский язык. Суд принял видеозапись в качестве доказательства и разрешил ее воспроизвести.

Просмотр видео

В суде воспроизвели приблизительно первые 20 минут записи, на которых двое обвиняемых по очереди давали устные объяснения. Просмотр прекратили по просьбе защиты, чтобы не тратить время суда. Адвокаты всех 11 обвиняемых согласились, что увиденного достаточно.

На видео первый обвиняемый Шамсу Хассан заявил, что знал о расследовании вооруженного ограбления, и назвал предполагаемых участников нападения. По его словам, во время ограбления использовались ножи и огнестрельное оружие, а он выстрелил в охранника, когда тот пытался остановить одного из нападавших. Хассан также сказал, что не знал о последующей смерти охранника.

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Перекрестный допрос

Второй обвиняемый Сани Сирайо на записи назвал себя водителем автомобиля, на котором группа якобы приехала в жилой комплекс Unique Apartments в районе Катампе. Он заявил, что услышал выстрел, находясь возле автомобиля.

Во время перекрестного допроса Ишаку подтвердил, что во время видеозаписи объяснений рядом с подозреваемыми не было их адвокатов или родственников. Он также сказал, что потерпевшие от ограбления не смогли опознать обвиняемых. Все 11 фигурантов отрицают вину по девяти пунктам обвинения, включая преступный сговор, вооруженное ограбление и убийство.

Мадуагву и Данлами погибли во время вооруженного нападения на ее жилище в сентябре 2025 года. Рассмотрение дела отложили до 9 декабря для продолжения перекрестного допроса свидетеля.

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