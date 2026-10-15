Sędzia Sądu Najwyższego Federalnego Terytorium Stołecznego Nigerii w dzielnicy Jabi w Abudży, Mohammed Idris, obejrzał część nagrania wideo policyjnych przesłuchań 11 oskarżonych w sprawie śmierci dziennikarki Arise News Television Somtochukwu Maduagwu oraz strażnika kompleksu mieszkaniowego Barnabasa Danlamiego. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Prokuratura dołączyła nagranie za pośrednictwem zastępcy nadkomisarza policji Douglasa Ishaku, który wystąpił jako czwarty świadek oskarżenia. Jak powiedział, rejestrował wyjaśnienia podejrzanych w języku hausa, a swoje pytania i ich odpowiedzi tłumaczył na angielski. Sąd dopuścił nagranie wideo jako dowód i zezwolił na jego odtworzenie.

Odtworzenie nagrania

W sądzie odtworzono około pierwszych 20 minut nagrania, na których dwóch oskarżonych kolejno składało ustne wyjaśnienia. Odtwarzanie przerwano na wniosek obrony, aby nie tracić czasu sądu. Adwokaci wszystkich 11 oskarżonych zgodzili się, że to, co zobaczono, było wystarczające.

Na nagraniu pierwszy oskarżony, Shamsu Hassan, oświadczył, że wiedział o śledztwie w sprawie napadu z bronią w ręku, i wskazał domniemanych uczestników ataku. Według niego podczas napadu używano noży i broni palnej, a on postrzelił strażnika, gdy ten próbował zatrzymać jednego z napastników. Hassan powiedział również, że nie wiedział o późniejszej śmierci strażnika.

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Przesłuchanie krzyżowe

Drugi oskarżony, Sani Sirajo, określił siebie na nagraniu jako kierowcę samochodu, którym grupa miała rzekomo przyjechać do kompleksu mieszkaniowego Unique Apartments w dzielnicy Katampe. Oświadczył, że usłyszał strzał, gdy znajdował się przy samochodzie.

Podczas przesłuchania krzyżowego Ishaku potwierdził, że podczas nagrywania wyjaśnień obok podejrzanych nie było ich adwokatów ani krewnych. Powiedział również, że ofiary napadu nie były w stanie rozpoznać oskarżonych. Wszyscy 11 oskarżonych nie przyznaje się do winy w dziewięciu zarzutach, w tym udziału w przestępczym spisku, napadu z bronią w ręku i zabójstwa.

Maduagwu i Danlami zginęli podczas zbrojnego ataku na jej dom we wrześniu 2025 roku. Rozprawę odroczono do 9 grudnia w celu kontynuowania przesłuchania krzyżowego świadka.

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