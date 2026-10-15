Суддя в Абуджі переглянув відео допитів 11 обвинувачених — Premium Times Nigeria

Суддя Високого суду Федеральної столичної території Нігерії в районі Джабі в Абуджі Мохаммед Ідріс переглянув частину відеозапису поліцейських допитів 11 обвинувачених у справі про загибель журналістки Arise News Television Сомточукву Мадуагву та охоронця житлового комплексу Барнабаса Данламі. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Прокуратура долучила запис через помічника суперінтенданта поліції Дугласа Ішаку, який виступив четвертим свідком обвинувачення. За його словами, він записував пояснення підозрюваних мовою гауса, а свої запитання та їхні відповіді перекладав англійською. Суд прийняв відеозапис як доказ і дозволив його відтворити.

Перегляд відео

У суді відтворили приблизно перші 20 хвилин запису, на яких двоє обвинувачених по черзі давали усні пояснення. Перегляд припинили на прохання захисту, щоб не витрачати час суду. Адвокати 11 обвинувачених погодилися, що побаченого достатньо.

На відео перший обвинувачений Шамсу Хассан заявив, що знав про розслідування збройного пограбування, та назвав імовірних учасників нападу. За його словами, під час пограбування використовували ножі й вогнепальну зброю, а він вистрілив в охоронця, коли той намагався зупинити одного з нападників. Хассан також сказав, що не знав про подальшу смерть охоронця.

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Перехресний допит

Другий обвинувачений Сані Сіраджо на записі назвав себе водієм автомобіля, яким група нібито приїхала до житлового комплексу Unique Apartments у районі Катампе. Він заявив, що почув постріл, коли перебував біля автомобіля.

Під час перехресного допиту Ішаку підтвердив, що під час відеозапису пояснень поряд із підозрюваними не було їхніх адвокатів або родичів. Він також сказав, що потерпілі від пограбування не змогли впізнати обвинувачених. Усі 11 фігурантів заперечують провину за дев'ятьма пунктами обвинувачення, зокрема у злочинній змові, збройному пограбуванні та вбивстві.

Мадуагву та Данламі загинули під час збройного нападу на її помешкання у вересні 2025 року. Розгляд справи відклали до 9 грудня для продовження перехресного допиту свідка.

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