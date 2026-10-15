Избирательная комиссия Сомали объявила о проведении парламентских выборов 15 апреля 2027 года и президентских — 15 мая. Об этом сообщает Al Jazeera.

Глава Независимой национальной избирательной и пограничной комиссии Абдикарим Ахмед Хассан заявил в эфире государственного вещателя, что голосование будет касаться депутатов нижней и верхней палат парламента. Избирательный орган объяснил дату президентских выборов нормой, согласно которой пятилетний срок полномочий главы государства начинается со дня принесения им присяги.

Споры вокруг избирательного процесса

Второй президентский срок Хасана Шейха Мохамуда, начавшийся в 2022 году, завершился ранее в этом году. В то же время его правительство в мае ввело переходный период посредством конституционной поправки, несмотря на договоренность с оппозицией о проведении выборов. Оппозиционные партии бойкотировали голосование по внесению изменений в конституцию и с тех пор отвергают эти поправки.

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Мохамуд продвигает выборы по партийной системе, которой хочет заменить механизм избрания через признанных клановых старейшин. Критики называют этот курс попыткой захватить власть.

Реакция оппозиции и властей

Бывший президент Мохамед Абдуллахи Фармааджо назвал решение о выборах «опасной угрозой государственности и будущему Сомали» и призвал к договоренности между всеми сторонами до принятия решения по голосованию. Другой бывший президент, Шейх Шариф Шейх Ахмед, по данным AFP, предупредил, что спорный избирательный процесс может привести к параллельным выборам и даже гражданскому конфликту.

Правительство, со своей стороны, назвало объявление дат голосования важным этапом укрепления демократической системы страны и призвало все стороны присоединиться к процессу мирно и добросовестно. Аналитик Самира Гайд заявила AFP, что политического согласия по поводу проведения этих выборов нет, а правительственные процессы углубляют фрагментацию страны.

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