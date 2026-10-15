索马里选举委员会宣布，将于2027年4月15日举行议会选举，并于5月15日举行总统选举。据半岛电视台报道。

独立国家选举和边界委员会主席阿卜迪卡里姆·艾哈迈德·哈桑在国家电视台节目中表示，此次投票将涉及议会下院和上院议员。选举机构解释总统选举日期时称，根据相关规定，国家元首的五年任期自其宣誓就职之日起计算。

围绕选举进程的争议

哈桑·谢赫·穆罕默德于2022年开始的第二个总统任期于今年早些时候结束。与此同时，尽管与反对派就举行选举达成协议，他的政府仍在5月通过宪法修正案引入了过渡期。反对党抵制了就宪法修改进行的投票，并自那以后一直拒绝接受这些修正案。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

穆罕默德正在推动按政党制度举行选举，希望以此取代通过获认可的部族长老进行选举的机制。批评人士称，这一方针是企图攫取权力。

反对派和政府的反应

前总统穆罕默德·阿卜杜拉希·法尔马焦称选举决定是“对索马里国家地位和未来的危险威胁”，并呼吁在就投票作出决定前由各方达成协议。另一个前总统谢赫·谢里夫·谢赫·艾哈迈德据法新社报道警告称，有争议的选举进程可能导致平行选举，甚至引发内战冲突。

政府方面称，宣布投票日期是加强该国民主制度的重要阶段，并呼吁各方以和平、诚信的方式参与这一进程。分析人士萨米拉·盖德对法新社表示，就举行这些选举不存在政治共识，政府推进的进程正在加深国家的碎片化。

关注我们在