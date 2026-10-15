Somalijska komisja wyborcza ogłosiła przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 15 kwietnia 2027 roku oraz prezydenckich — 15 maja. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Przewodniczący Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej i Granicznej Abdikarim Ahmed Hassan powiedział na antenie państwowego nadawcy, że głosowanie będzie dotyczyć deputowanych do niższej i wyższej izby parlamentu. Organ wyborczy wyjaśnił datę wyborów prezydenckich przepisem, zgodnie z którym pięcioletnia kadencja głowy państwa rozpoczyna się w dniu złożenia przez nią przysięgi.

Spory wokół procesu wyborczego

Druga kadencja prezydencka Hassana Sheikha Mohamuda, która rozpoczęła się w 2022 roku, zakończyła się wcześniej w tym roku. Jednocześnie jego rząd w maju wprowadził okres przejściowy poprzez poprawkę konstytucyjną, mimo porozumienia z opozycją w sprawie przeprowadzenia wyborów. Partie opozycyjne zbojkotowały głosowanie nad zmianami w konstytucji i od tamtej pory odrzucają te poprawki.

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Mohamud promuje wybory w systemie partyjnym, który chce zastosować w miejsce mechanizmu wyboru za pośrednictwem uznanych starszyzn klanowych. Krytycy nazywają ten kurs próbą przejęcia władzy.

Reakcja opozycji i władz

Były prezydent Mohamed Abdullahi Farmaajo nazwał decyzję o wyborach „niebezpiecznym zagrożeniem dla państwowości i przyszłości Somalii” oraz wezwał do porozumienia między wszystkimi stronami przed podjęciem decyzji w sprawie głosowania. Inny były prezydent, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, według AFP ostrzegł, że sporny proces wyborczy może doprowadzić do równoległych wyborów, a nawet konfliktu cywilnego.

Rząd ze swojej strony nazwał ogłoszenie dat głosowania ważnym etapem wzmacniania demokratycznego systemu kraju i wezwał wszystkie strony do pokojowego i uczciwego udziału w procesie. Analityczka Samira Gaid powiedziała AFP, że nie ma politycznego konsensusu w sprawie przeprowadzenia tych wyborów, a procesy rządowe pogłębiają fragmentację kraju.

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