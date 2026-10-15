В США президент Дональд Трамп обвинил кандидата от Демократической партии в Сенат от штата Мичиган Абдула Эль-Сайеда в членстве в организации «Братья-мусульмане». Эль-Сайед отверг эти утверждения. Об этом сообщает The National.

Заявление Трампа

Трамп сделал это заявление в Белом доме в четверг, менее чем за три недели до промежуточных выборов 3 ноября. Он также неоднократно называл Абдула Эль-Сайеда «Мохаммедом». По данным издания, опросы показывают, что демократ с небольшим преимуществом опережает своего соперника-республиканца Майка Роджерса, союзника Трампа.

Мичиган относится к штатам, где внимательно следят за гонками в Сенат перед выборами, которые определят контроль над Конгрессом США. В штате проживает около 300 тысяч американцев арабского происхождения. В случае победы Эль-Сайед стал бы первым мусульманином, избранным в Сенат США.

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Ответ кандидата

Эль-Сайед, сын египетских иммигрантов, заявил в интервью NBC, что не имеет связей с «Братьями-мусульманами». По его словам, родители развелись, когда он был ребенком, а воспитывала его американская мачеха. Кандидат также назвал несерьезным использование публикации в социальных сетях в качестве доказательства.

Американские СМИ на этой неделе цитировали публикации, предположительно принадлежащие сводной сестре Эль-Сайеда и содержащие упоминание о его матери как о стороннице организации. Во время дебатов на прошлой неделе Роджерс также обвинял Эль-Сайеда в связях с вооруженными группировками на Ближнем Востоке и заявлял, что тот не осуждает ХАМАС и «Братьев-мусульман». В ответ Эль-Сайед призвал Роджерса прямо высказать подозрение, на которое, по его словам, тот намекал на протяжении дебатов.

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