Правительство Фиджи объявило о шестимесячном партнерстве со Службой безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS), в рамках которого будет пересмотрена национальная система безопасности и разведки страны. Как сообщает RNZ, NZSIS поможет оценить действующую структуру разведки и подготовить основанные на доказательствах варианты ее реформирования.

Обмен информацией между государствами

Одним из главных направлений пересмотра станет обмен информацией между странами. Правительство Фиджи заявило, что для этого нужна программа реформ, которая должна устранить разрозненность функций между государственными учреждениями.

Проверка охватит возможные изменения в функциях разведки, управлении, кадровом составе и оперативной деятельности. Власти также планируют оценить риски, преимущества и требования, связанные с внедрением предложенных изменений.

Контекст заявлений о иностранном вмешательстве

Правительство Фиджи отметило, что реформы также должны обеспечить надлежащий надзор и подотчетность для устойчивого функционирования национальной разведывательной системы.

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В августовской оценке угроз NZSIS сообщила, что выявила в Тихоокеанском регионе лиц, осуществлявших шпионскую деятельность и иностранное вмешательство от имени неназванной иностранной разведывательной службы. Отдельно служба упомянула продолжающуюся шпионскую активность Китая в Новой Зеландии, назвав Китай единственной страной, чью деятельность такого масштаба она зафиксировала.

На прошлой неделе Государственный департамент США определил владельца отелей Чжао Фугана как лицо, причастное к значительной коррупции. Американская сторона утверждает, что он давал взятки гражданам Фиджи для продвижения связанных с Китаем государственных, деловых и преступных интересов.

Посольство Китая в Новой Зеландии также отвергло обвинения США в том, что Китай поддерживал вредоносную киберактивность против тихоокеанской региональной организации в Суве и что киберпреступность при поддержке Коммунистической партии Китая широко распространена в Тихоокеанском регионе.

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