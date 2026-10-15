斐济政府宣布与新西兰安全情报局（NZSIS）建立为期六个月的合作伙伴关系，将对该国国家安全和情报体系进行审查。据RNZ报道，NZSIS将协助评估现有情报架构，并为其改革制定基于证据的方案。

国家之间的信息共享

审查的主要方向之一将是国家之间的信息共享。斐济政府表示，这需要一项改革计划，以消除政府机构之间职能分散的问题。

审查将涵盖情报职能、治理、人员构成和行动活动可能发生的变化。政府还计划评估实施拟议变革相关的风险、益处和要求。

外国干预指控的背景

斐济政府指出，改革还必须确保适当的监督和问责，以保障国家情报体系的可持续运作。

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NZSIS在8月的威胁评估中表示，其发现太平洋地区有人代表一个未指明的外国情报机构从事间谍活动和外国干预。该机构还单独提到中国在新西兰持续进行的间谍活动，称中国是其记录到存在如此规模活动的唯一国家。

上周，美国国务院认定酒店业主赵福刚为涉嫌严重腐败的人员。美方称，他曾向斐济公民行贿，以推进与中国相关的国家、商业和犯罪利益。

中国驻新西兰大使馆也否认了美方的指控，即中国支持针对苏瓦一个太平洋地区组织的恶意网络活动，以及在中国共产党支持下的网络犯罪在太平洋地区普遍存在。

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