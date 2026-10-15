Rząd Fidżi ogłosił sześciomiesięczne partnerstwo z Nowozelandzką Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadu (NZSIS), w ramach którego zostanie przeprowadzony przegląd krajowego systemu bezpieczeństwa i wywiadu. Jak informuje RNZ, NZSIS pomoże ocenić obecną strukturę wywiadowczą i przygotować oparte na dowodach warianty jej reformy.

Wymiana informacji między państwami

Jednym z głównych kierunków przeglądu będzie wymiana informacji między krajami. Rząd Fidżi oświadczył, że wymaga to programu reform, który powinien usunąć rozproszenie funkcji między instytucjami państwowymi.

Przegląd obejmie możliwe zmiany w funkcjach wywiadowczych, zarządzaniu, składzie kadrowym i działalności operacyjnej. Władze planują również ocenić ryzyka, korzyści i wymogi związane z wdrożeniem proponowanych zmian.

Kontekst twierdzeń o zagranicznej ingerencji

Rząd Fidżi zaznaczył, że reformy mają również zapewnić odpowiedni nadzór i rozliczalność dla zrównoważonego funkcjonowania krajowego systemu wywiadowczego.

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W sierpniowej ocenie zagrożeń NZSIS poinformowała, że zidentyfikowała w regionie Pacyfiku osoby prowadzące działalność szpiegowską i zagraniczną ingerencję w imieniu nienazwanej zagranicznej służby wywiadowczej. Osobno służba wspomniała o trwającej działalności szpiegowskiej Chin w Nowej Zelandii, nazywając Chiny jedynym państwem, którego działalność na taką skalę udokumentowała.

W ubiegłym tygodniu Departament Stanu USA uznał właściciela hoteli Zhao Fugana za osobę zaangażowaną w znaczącą korupcję. Strona amerykańska twierdzi, że wręczał on łapówki obywatelom Fidżi, aby promować powiązane z Chinami interesy państwowe, biznesowe i przestępcze.

Ambasada Chin w Nowej Zelandii również zaprzeczyła amerykańskim oskarżeniom, że Chiny wspierały szkodliwą działalność cybernetyczną przeciwko regionalnej organizacji Pacyfiku w Suvie oraz że cyberprzestępczość wspierana przez Komunistyczną Partię Chin jest rozpowszechniona w regionie Pacyfiku.

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