尼日利亚联邦政府批准在2026年拨款150亿奈拉实施安全学校计划。尼日利亚安全学校融资计划国家协调员哈莉玛·伊利亚在拉各斯举行的尼日利亚教育记者协会年度峰会上表示，Premium Times报道。

伊利亚表示，这笔资金已在2026年预算中获批，相关措施的实施已经开始。该计划旨在通过当地社区、猎人、志愿警卫和森林护卫人员的参与，加强教育机构周边的安全。计划提升他们发现、遏制和应对学校面临威胁的能力。

培训与协调

这名官员表示，当局已绘制每个州三个参议员选区的地图，以规划培训和安全措施。她说，国家安全局和国防情报机构已在全国范围内培训人员，同时还部署了安全资源。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全学校计划是在2014年博尔诺州奇博克镇276名女学生被绑架后设立的。国家安全学校融资计划的全面实施始于2023年，当时执行机构获得了约150亿奈拉的拨款。

针对学校的袭击仍在继续

根据尼日利亚联邦信息部于2023年公布的信息，该国家计划于2022年12月制定，涵盖2023年至2026年，预计投资1448.6亿奈拉。其组成部分包括评估脆弱学校和社区的需求、建立脆弱地点数据库、设立国家应对协调中心，以及对家长、教师和学生进行培训。

据Premium Times估算，自2014年以来，武装团体在约30起事件中绑架了超过2000名学生。5月，42名儿童从博尔诺州穆西的一所学校被绑架，另有46名学生和工作人员从奥约州奥里雷的三所学校被带走。在奥约州被绑架的人员随后在被囚禁56天后获释。

关注我们在