Federalny rząd Nigerii zatwierdził 15 mld nair na realizację programu Safe Schools w 2026 roku. Poinformowała o tym krajowa koordynatorka Programu Finansowania Bezpiecznych Szkół Halima Iliya podczas dorocznego szczytu Stowarzyszenia Dziennikarzy Piszących o Edukacji w Nigerii w Lagos, podaje Premium Times.

Według Iliyi środki zostały już zatwierdzone w budżecie na 2026 rok, a realizacja działań się rozpoczęła. Program ma wzmocnić bezpieczeństwo wokół placówek edukacyjnych przy udziale lokalnych społeczności, myśliwych, ochotniczych strażników i strażników leśnych. Planowane jest wzmocnienie ich zdolności do wykrywania, odstraszania i reagowania na zagrożenia dla szkół.

Szkolenia i koordynacja

Urzędniczka poinformowała, że władze wyznaczyły na mapie trzy okręgi senatorskie w każdym stanie, aby planować szkolenia i działania bezpieczeństwa. Według niej Służba Bezpieczeństwa Państwowego oraz organy wywiadu obronnego szkoliły personel w całym kraju, a także rozmieszczono zasoby bezpieczeństwa.

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Program Safe Schools utworzono po uprowadzeniu 276 uczennic w mieście Chibok w stanie Borno w 2014 roku. Pełne wdrażanie Krajowego Planu Finansowania Bezpiecznych Szkół rozpoczęło się w 2023 roku, gdy instytucjom wykonawczym przydzielono około 15 mld nair.

Ataki na szkoły trwają

Według informacji nigeryjskiego Federalnego Ministerstwa Informacji, opublikowanej w 2023 roku, Plan Krajowy, opracowany w grudniu 2022 roku, był przewidziany na lata 2023–2026 i zakładał inwestycje w wysokości 144,86 mld nair. Jego elementy obejmują ocenę potrzeb zagrożonych szkół i społeczności, bazę danych wrażliwych miejsc, krajowe centrum koordynacji reagowania oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Według wyliczeń Premium Times od 2014 roku uzbrojone grupy uprowadziły ponad 2 tys. uczniów w około 30 incydentach. W maju 42 dzieci uprowadzono ze szkoły w Mussi w stanie Borno, a kolejnych 46 uczniów i pracowników — z trzech szkół w Oriire w stanie Oyo. Osoby uprowadzone w stanie Oyo zostały później uwolnione po 56 dniach niewoli.

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