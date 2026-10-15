Федеральное правительство Нигерии одобрило 15 млрд найр на реализацию программы Safe Schools в 2026 году. Об этом на ежегодном саммите Ассоциации журналистов, пишущих об образовании в Нигерии, в Лагосе заявила национальный координатор Программы финансирования безопасных школ Халима Илия, сообщает Premium Times.

По словам Илии, средства уже одобрены в бюджете на 2026 год, а реализация мероприятий началась. Программа должна усилить безопасность вокруг учебных заведений с привлечением местных общин, охотников, добровольных охранников и лесных охранников. Планируется укрепить их способность выявлять, сдерживать угрозы школам и реагировать на них.

Подготовка и координация

Чиновница сообщила, что власти нанесли на карту три сенаторские зоны каждого штата для планирования обучения и мер безопасности. По ее словам, Служба государственной безопасности и органы оборонной разведки обучали персонал по всей стране, также были развернуты ресурсы безопасности.

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Программа Safe Schools была создана после похищения 276 школьниц в городе Чибок в штате Борно в 2014 году. Полноценная реализация Национального плана финансирования безопасных школ началась в 2023 году, когда исполнительным учреждениям выделили около 15 млрд найр.

Нападения на школы продолжаются

Согласно информации Федерального министерства информации Нигерии, обнародованной в 2023 году, Национальный план, разработанный в декабре 2022 года, был рассчитан на 2023–2026 годы и предусматривал инвестиции объемом 144,86 млрд найр. В его состав входят оценка потребностей уязвимых школ и общин, база данных уязвимых мест, национальный центр координации реагирования, а также обучение родителей, учителей и учащихся.

По подсчетам Premium Times, с 2014 года вооруженные группировки похитили более 2 тыс. учащихся примерно в ходе 30 инцидентов. В мае 42 ребенка были похищены из школы в Мусси, штат Борно, а еще 46 учащихся и сотрудников — из трех школ в Ориире, штат Ойо. Похищенных в штате Ойо позднее освободили после 56 дней в плену.

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