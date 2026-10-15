尼日利亚联邦政府表示，已完成或接近完成全国4434家基层医疗中心的升级工作。国家基层医疗保健发展署执行主任兼首席执行官穆伊·艾纳在阿布贾举行的该机构季度简报会上宣布了这一消息，Premium Times Nigeria报道。

3526家机构移交州政府

艾纳表示，3526家机构的工程已经完成，已投入使用并移交给州政府和地方政府。另有908个项目仍在施工。

这名官员指出，升级后的机构分布在全部36个州以及几乎每一个地方政府区域。他解释说，在改革启动前，该机构评估了基层医疗中心的状况，并发现其状况并不令人满意。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

艾纳表示，在确定升级对象时，考虑了民众现有的医疗服务可及性、距离、替代服务提供者以及可获得医疗服务的选项。

太阳能系统和在线面板

该机构计划在每个ward配备一家二级基层医疗中心，并在全国设立8800家一级机构。艾纳称，与2024年3月相比，二级中心数量增长了59%。与此同时，该机构积极对接的2.7万家机构中，53%具备运行功能。

二级中心正在配备可靠的供电系统、太阳能系统、供水设施和卫生基础设施。该机构还在其网站上推出了实时地理编码信息面板，可用于查找最近的中心并查看当地可提供的服务。

关注我们在