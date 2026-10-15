W Nigerii rząd federalny oświadczył, że zakończył lub niemal zakończył modernizację 4 434 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w całym kraju. Poinformował o tym dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny Krajowej Agencji Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej Muyi Aina podczas kwartalnego briefingu agencji w Abudży, podaje Premium Times Nigeria.

3 526 placówek przekazano władzom stanowym

Według Ainy prace zakończono w 3 526 placówkach, które oddano do użytku i przekazano władzom stanowym oraz samorządom lokalnym. W kolejnych 908 obiektach prace nadal trwają.

Urzędnik zaznaczył, że zmodernizowane placówki znajdują się we wszystkich 36 stanach i niemal w każdym obszarze samorządu lokalnego. Wyjaśnił, że przed rozpoczęciem reformy agencja oceniła stan ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej i uznała go za niezadowalający.

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Według Ainy przy wyborze placówek do modernizacji uwzględniano istniejący dostęp ludzi do opieki medycznej, odległość, alternatywnych usługodawców oraz dostępne możliwości uzyskania pomocy.

Systemy solarne i panel internetowy

Agencja planuje zapewnić po jednym ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej drugiego poziomu w każdym wardzie oraz utworzyć 8 800 placówek pierwszego poziomu w całym kraju. Według Ainy liczba ośrodków drugiego poziomu wzrosła o 59% w porównaniu z marcem 2024 roku. Jednocześnie funkcjonuje 53% z 27 tysięcy placówek, z którymi agencja aktywnie współpracuje.

Ośrodki drugiego poziomu są wyposażane w niezawodne zasilanie elektryczne, systemy solarne, zaopatrzenie w wodę oraz infrastrukturę sanitarną. Agencja uruchomiła również na swojej stronie internetowej geokodowany panel informacyjny działający w czasie rzeczywistym, za pomocą którego można znaleźć najbliższy ośrodek i sprawdzić dostępne tam usługi.

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