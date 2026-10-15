В Нигерии федеральное правительство заявило, что завершило или почти завершило обновление 4 434 центров первичной медицинской помощи по всей стране. Об этом на квартальном брифинге Национального агентства развития первичной медицинской помощи в Абудже сообщил его исполнительный директор и генеральный директор Муи Айна, передаёт Premium Times Nigeria.

3 526 учреждений передали властям штатов

По словам Айны, в 3 526 учреждениях работы завершили, их ввели в эксплуатацию и передали властям штатов и органам местного самоуправления. Ещё на 908 объектах работы продолжаются.

Чиновник отметил, что обновлённые учреждения расположены во всех 36 штатах и почти в каждом районе местного самоуправления. Он пояснил, что перед началом реформы агентство оценило состояние центров первичной помощи и установило, что оно было неудовлетворительным.

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По словам Айны, при определении учреждений для обновления учитывались существующий доступ людей к медицинской помощи, расстояние, альтернативные поставщики услуг и доступные варианты получения помощи.

Солнечные системы и онлайн-панель

Агентство планирует обеспечить по одному центру первичной медицинской помощи второго уровня в каждом ward и создать 8 800 учреждений первого уровня по всей стране. По данным Айны, число центров второго уровня выросло на 59% по сравнению с мартом 2024 года. При этом функциональными являются 53% из 27 тысяч учреждений, с которыми агентство активно работает.

Центры второго уровня оснащают надёжным электроснабжением, солнечными системами, водоснабжением и санитарной инфраструктурой. Агентство также запустило на своём сайте геокодированную информационную панель в реальном времени, с помощью которой можно найти ближайший центр и просмотреть доступные там услуги.

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