委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯将于周四在美国曼哈顿联邦法院出庭，面临涉嫌共谋酷刑折磨政治对手的新指控。据TimesLIVE报道，在地区法官阿尔文·海勒斯坦主持的听证会上，两人预计将就新指控作出是否认罪的答辩。

酷刑指控

曼哈顿联邦检察官办公室的检察官称，马杜罗曾命令官员对反对派人士和被指控策划反对他的阴谋的军方人员实施酷刑。控方称，2014年，他下令绑架军人，以从他们那里获取有关可能持不同政见者的信息。

起诉书指出，马杜罗敦促官员加大对抵抗的被拘留者施压。调查人员还称，弗洛雷斯在一次会面中同意这一计划，并拒绝了通过渗透到可能反对者队伍中获取信息的替代方案。

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马杜罗和弗洛雷斯未被指控直接实施酷刑。他们的律师表示，这对夫妇否认新指控。

其他案件和可能的刑罚

此前，马杜罗和弗洛雷斯在一宗案件中不认罪；该案指控他们滥用权力，帮助毒贩运输可卡因。据该媒体报道，美国军方在1月对加拉加斯的一次突袭中抓捕了他们，随后将其带往纽约。此后，这对夫妇一直被关押在布鲁克林的大都会拘留中心。

该案审判定于2027年6月1日举行。如果马杜罗和弗洛雷斯被裁定所有罪名成立，两人各自将面临最低50年的强制监禁刑罚。

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