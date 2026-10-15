Były prezydent Wenezueli Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores mają w czwartek stanąć przed sądem federalnym na Manhattanie w USA w związku z nowymi zarzutami spisku mającego na celu torturowanie przeciwników politycznych. Jak informuje TimesLIVE, podczas posiedzenia przed sędzią okręgowym Alvinem Hellersteinem oczekuje się od nich złożenia oświadczeń w sprawie przyznania się do winy w związku z nowymi zarzutami.

Zarzuty tortur

Prokuratorzy z biura prokuratora federalnego na Manhattanie twierdzą, że Maduro nakazywał urzędnikom torturowanie przedstawicieli opozycji oraz wojskowych oskarżanych o przygotowywanie spisków przeciwko niemu. Według oskarżenia w 2014 roku polecił on porywać żołnierzy, aby uzyskać od nich informacje o możliwych dysydentach.

W akcie oskarżenia wskazano, że Maduro wzywał urzędników do zwiększenia presji na zatrzymanych, którzy stawiali opór. Śledczy twierdzą również, że Flores zgodziła się na ten plan podczas spotkania i odrzuciła proponowany alternatywny sposób uzyskania informacji poprzez przeniknięcie w szeregi prawdopodobnych przeciwników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Maduro i Flores nie są oskarżeni o bezpośrednie dokonywanie tortur. Ich prawnicy oświadczyli, że małżeństwo zaprzecza nowym zarzutom.

Inne sprawy i możliwa kara

Wcześniej Maduro i Flores nie przyznali się do winy w sprawie, w której oskarża się ich o nadużycie władzy w celu pomocy handlarzom narkotyków w transporcie kokainy. Według publikacji amerykańscy wojskowi schwytali ich podczas styczniowego nalotu w Caracas, a następnie przewieźli do Nowego Jorku. Od tego czasu małżeństwo przebywa w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie.

Proces w tej sprawie wyznaczono na 1 czerwca 2027 roku. Jeśli Maduro i Flores zostaną uznani za winnych wszystkich zarzutów, każdemu z nich grozi obowiązkowa minimalna kara 50 lat więzienia.

Czytaj nas na