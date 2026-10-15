Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес должны в четверг предстать перед федеральным судом на Манхэттене, США, по новым обвинениям в сговоре с целью пыток политических оппонентов. Как сообщает TimesLIVE, во время заседания перед окружным судьей Элвином Хеллерстайном от них ожидают заявлений о признании вины по новым обвинениям.

Обвинения в пытках

Прокуроры из офиса федерального прокурора Манхэттена утверждают, что Мадуро приказывал должностным лицам пытать представителей оппозиции и военных, которых обвиняли в подготовке заговоров против него. По версии обвинения, в 2014 году он распорядился похищать военнослужащих, чтобы получить от них сведения о возможных диссидентах.

В обвинительном заключении указано, что Мадуро призывал должностных лиц усилить давление на задержанных, которые сопротивлялись. Следствие также утверждает, что Флорес согласилась с этим планом во время встречи и отвергла предложенный альтернативный способ получения информации путем внедрения в ряды вероятных оппонентов.

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Мадуро и Флорес не обвиняются в непосредственном совершении пыток. Их адвокаты заявили, что супруги отрицают новые обвинения.

Другие дела и возможное наказание

Ранее Мадуро и Флорес не признали вину по делу, в котором их обвиняют в злоупотреблении властью для помощи наркоторговцам в переправке кокаина. По данным издания, американские военные захватили их во время январского рейда в Каракасе, после чего доставили в Нью-Йорк. С тех пор супруги находятся в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Судебный процесс по делу назначен на 1 июня 2027 года. Если Мадуро и Флорес признают виновными по всем пунктам обвинения, каждому из них грозит обязательное минимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы.

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