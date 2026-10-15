德国政府批准了临时限制儿童和青少年使用社交媒体的基本原则。该计划规定，除专门为年轻受众验证的服务外，全面禁止13岁以下人士使用此类平台。据Interia报道。

该倡议将在共同的欧洲规范获得通过前实施。柏林希望在欧盟层面出台全面禁止13岁以下儿童访问社交媒体的规定。

对青少年的限制

对于13至17岁的用户，计划逐步实施限制，但框架文件尚未确定其具体内容。欧洲EU Kids Act项目被提及为可能的参考方向。可能的工具包括功能受限、配备家长控制功能且每日活动时长限制为一至数小时的“迷你账户”。

对平台的计划要求包括有效的用户年龄验证机制，其中包括通过EUDI Wallet数字证件进行验证。

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对平台的要求与教育

根据政府计划，数字应用开发者必须在创建服务阶段就纳入防止成瘾的解决方案。算法推荐和无限滚动信息流功能必须默认关闭。

德国还打算推动将违反媒体儿童和青年保护规定所收取的罚款用于媒体教育。各联邦州计划为儿童和青少年设立专门的在线警务服务点，以便更容易举报网络犯罪和滥用行为。

部长卡琳·普里恩表示，当局不希望将年轻人排除在数字世界之外，而是希望让他们得到更好的保护并更能抵御风险。政府还计划为小学学生制定一项关于学习负责任地使用人工智能的单独计划。

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