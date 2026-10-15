Rząd Niemiec zatwierdził główne założenia tymczasowych ograniczeń dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Plan przewiduje ogólny zakaz korzystania z takich platform przez osoby poniżej 13. roku życia, z wyjątkiem specjalnie zweryfikowanych serwisów dla młodych odbiorców. Poinformowała o tym Interia.

Inicjatywa ma obowiązywać do czasu przyjęcia wspólnych europejskich norm. Berlin dąży do wprowadzenia na poziomie UE ogólnego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia.

Ograniczenia dla nastolatków

Dla użytkowników w wieku od 13 do 17 lat planowane jest wprowadzenie stopniowych ograniczeń, jednak ich konkretna treść nie została jeszcze określona w dokumencie ramowym. Jako możliwy punkt odniesienia wskazano europejski projekt EU Kids Act. Wśród możliwych narzędzi są „minikonta” z ograniczoną funkcjonalnością, kontrolą rodzicielską i dziennym limitem aktywności od jednej do kilku godzin.

Wśród planowanych wymogów dla platform znajdują się skuteczne mechanizmy weryfikacji wieku użytkowników, w tym za pomocą cyfrowego dokumentu EUDI Wallet.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wymogi dla platform i edukacja

Zgodnie z planem rządu twórcy aplikacji cyfrowych muszą już na etapie tworzenia usług przewidywać rozwiązania zapobiegające uzależnieniu. Rekomendacje algorytmiczne oraz funkcja nieskończonego przewijania kanału mają być domyślnie wyłączone.

Niemcy zamierzają także zabiegać o to, aby środki z kar za naruszenie zasad ochrony dzieci i młodzieży w mediach były przeznaczane na edukację medialną. W krajach związkowych planowane jest utworzenie specjalnych internetowych punktów policyjnych dla dzieci i nastolatków, aby ułatwić zgłaszanie cyberprzestępstw i nadużyć.

Ministra Karin Prien oświadczyła, że władze nie chcą wykluczać młodych ludzi ze świata cyfrowego, lecz dążą do tego, by byli lepiej chronieni i bardziej odporni na zagrożenia. Rząd planuje także przygotować odrębny program nauczania odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów szkół podstawowych.

Czytaj nas na