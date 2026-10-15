Правительство Германии одобрило основные принципы временных ограничений доступа детей и подростков к социальным сетям. План предусматривает общий запрет на использование таких платформ лицами младше 13 лет, за исключением специально верифицированных сервисов для молодой аудитории. Об этом сообщает Interia.

Инициатива должна действовать до принятия общих европейских норм. Берлин стремится к тому, чтобы на уровне ЕС ввели общий запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет.

Ограничения для подростков

Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет планируют ввести постепенные ограничения, однако их конкретное содержание в рамочном документе пока не определили. В качестве возможного ориентира упоминается европейский проект EU Kids Act. Среди возможных инструментов — «мини-аккаунты» с ограниченным функционалом, родительским контролем и суточным лимитом активности от одного до нескольких часов.

Среди запланированных требований к платформам — действенные механизмы проверки возраста пользователей, в том числе с помощью цифрового документа EUDI Wallet.

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Требования к платформам и обучение

Согласно плану правительства, разработчики цифровых приложений должны уже на этапе создания сервисов предусматривать решения для предотвращения зависимости. Алгоритмические рекомендации и функцию бесконечной прокрутки ленты необходимо отключать по умолчанию.

Германия также намерена добиваться, чтобы средства от штрафов за нарушения правил защиты детей и молодежи в медиа направлялись на медиаобразование. В федеральных землях планируют создать специальные онлайн-пункты полиции для детей и подростков, чтобы облегчить сообщения о киберпреступлениях и злоупотреблениях.

Министр Карин Приен заявила, что власти не хотят исключать молодых людей из цифрового мира, а стремятся сделать их более защищенными и устойчивыми к рискам. Правительство также планирует подготовить отдельную программу по обучению ответственному использованию искусственного интеллекта для учеников начальной школы.

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