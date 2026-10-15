Министры финансов и главы центральных банков G20 в четверг собрались в Бангкоке, Таиланд, на фоне неопределенности для мировой экономики из-за войны США и Израиля против Ирана. Встречи проходят параллельно с ежегодными собраниями Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые проводятся в столице Таиланда с 12 по 18 октября.

Как сообщает Al Jazeera, конфликт на Ближнем Востоке нарушил экономическую активность в регионе, а перебои с судоходством через Ормузский пролив вызвали рост мировых цен на энергоносители. Стоимость нефти большую часть последних восьми месяцев превышала 100 долларов за баррель, что создает давление на государственные бюджеты и расходы домохозяйств, в частности в странах Персидского залива и остальной Азии.

Энергетика и долги

Министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил, что на переговорах будет призывать к прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и восстановлению судоходства через Ормузский пролив. По его словам, война повышает цены на топливо, инфляцию и процентные ставки в различных странах.

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Среди других тем встречи — рост уровня долга во многих странах. Он превышает 100% ВВП в США, Канаде, Японии, Италии и Франции. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева днем ранее предупредила, что наращивание долгов угрожает мировой экономике, а правительствам не удастся избежать либо повышения налогов, либо сокращения расходов.

Разногласия между участниками

На встрече ожидаются большинство министров финансов и руководителей центральных банков G20, Георгиева и президент Группы Всемирного банка Аджай Банга. В то же время министр финансов США Скотт Бессент не будет участвовать из-за внутренних обязательств; Вашингтон будут представлять заместитель министра Фрэнсис Брук и заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун.

США также поднимут вопрос глобальных торговых дисбалансов, в частности роли нерыночной политики и валютных курсов. Перспективы совместных решений осложняют разногласия между членами группы: на предыдущей встрече финансовых руководителей G20 в США в конце августа — начале сентября страны не смогли принять совместное коммюнике из-за возражений Китая относительно формулировок о торговле.

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